Le Tramway de Rabat-Salé bientôt au vert

Transdev, opérateur en charge de l’exploitation du tramway de Rabat-Salé, a annoncé mardi la réalisation prochaine d’une étude énergétique du centre de maintenance de l’ensemble des composantes du réseau, en vertu de la convention la liant avec la Société d’ingénierie énergétique (SIE), et ce avec l’appui et l’accompagnement de la STRS en sa qualité de propriétaire de développement local et propriétaire du réseau.