Le Salon du cheval revient en force

Le Salon du cheval d’El Jadida se tient, cette année, au grand bonheur des passionnés de la filière équine. Du 18 au 23 octobre, cet événement qui était absent pendant deux années à cause de la pandémie est organisé avec pour thème «Le cheval, facteur de développement territorial». Cette édition est l’occasion de revenir sur le rôle du cheval en tant que vecteur de développement territorial et de souligner une nouvelle fois sa place de choix dans le patrimoine culturel marocain. C’est le Prince Héritier Moulay El Hassan qui a présidé la cérémonie d’ouverture du salon.

Cette année, le cheval est célébré avec la participation de quelque 42 pays et environ 200 000 visiteurs. L’évènement réserve un programme riche et varié qui comprend outre les activités équestres ludiques, d’autres culturelles, artistiques, sportives et récréatives. A noter que cette édition connaît la forte participation de différents pays africains.

Ainsi, une compétition de Tbourida est programmée avec les meilleures Sorbas (troupes de tbourida) du pays, représentant chacune une région. Au nombre de 18, soit 6 de plus que la dernière édition, ces professionnels s’affrontent pour remporter le Grand Prix du Roi MohammedVI de Tbourida. Le salon abrite, en outre, les épreuves du Grand Prix du Roi Mohammed VI de saut d’obstacles dans le cadre de la dernière étape du Morocco Royal Tour. De plus, des compétitions nationales et internationales sont au menu, telles que la Coupe des champions des chevaux barbes, du show international A du pur-sang arabe, la Coupe des éleveurs marocains de chevaux arabes, la Coupe des champions des chevaux arabes-barbes, des épreuves de l’Equiplay et bien d’autres.

30 000 emplois permanents

Parallèlement, un programme complet articulé autour…

