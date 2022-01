Le Roi Felipe VI d’Espagne souligne l’importance de redéfinir la relation avec le Maroc sur des « piliers plus solides »

Le Roi Felipe VI d’Espagne a mis en exergue, lundi, l’importance de redéfinir la relation avec le Maroc sur des « piliers plus forts et plus solides ».

« Avec le Maroc, nos gouvernements respectifs ont convenu de redéfinir ensemble une relation pour le 21ème siècle, basée sur des piliers plus forts et plus solides », a relevé le Souverain espagnol lors d’une réception accordée du Corps diplomatique accrédité en Espagne.

« Maintenant, les deux nations doivent marcher ensemble pour commencer à matérialiser cette nouvelle relation dès maintenant », a fait observer le Roi Felipe VI.

Dans ce contexte, le Souverain espagnol a indiqué que les relations de son pays avec le Maghreb « revêtent un caractère stratégique ».

« Notre proximité et l’intensité des nombreux liens qui nous unissent font que notre relation est clairement interdépendante. Pour cette raison, notre pays continuera à faire tous les efforts nécessaires pour créer et consolider un espace commun de paix, de stabilité et de prospérité », a-t-il dit.