Le RNI tient son Congrès national ordinaire les 4 et 5 mars prochain

Le bureau politique a décidé, lors d’une réunion consacrée à l’examen d’une série de questions nationales et un certain nombre de points organisationnels, l’organisation du congrès national ordinaire du parti, les 4 et 5 mars 2022, a indiqué le RNI dans un communiqué.

Cette annonce intervient dans le cadre du respect des lois fondamentales et internes du parti et en vue de renouveler ses institutions nationales et de contribuer à la production intellectuelle et politique qui prenant en considération les enjeux et les perspectives de la prochaine étape, a ajouté la même source.

Tous les militants et militantes sont appelés à se mobiliser pour réussir cette importante et décisive étape organisationnelle de l’histoire du parti, a souligné le bureau politique, tout en louant le travail acharné des différents groupes régionaux et provinciaux et des organisations parallèles du Parti dans l’encadrement et l’écoute des citoyens, conformément à la politique de proximité menée par le parti.

Le président du Parti, Aziz Akhannouch a salué la teneur du discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 46e anniversaire de la marche verte et “les positions fermes qui consolident la justesse de notre première cause nationale et qu mettent en avant la confiance dont jouit notre pays auprès de la communauté internationale en tant que partenaire crédible”.

Il a, en outre, précisé que les membres du bureau politique ont salué les importants acquis et réalisations en matière de développement dans les provinces du Sud, en particulier les victoires diplomatiques successives, comme en témoigne le nombre de représentations diplomatiques récemment ouvertes dans les villes de Laâyoune et Dakhla,

Ils ont, par ailleurs, réaffirmé leur mobilisation et engagement continus à contribuer aux efforts du processus de développement et au renforcement des opportunités d’investissement dans les régions du Sud, conformément à l’esprit du nouveau modèle de développement.