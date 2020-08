Le RNI salue la teneur du discours royal

Le RNI a salué la teneur du discours royal prononcé jeudi par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 67è anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et qui a porté sur la situation épidémiologique alarmante dans le sillage de l’augmentation significative des cas de contamination au Covid-19.

Dans un communiqué, le parti politique a déploré « le relâchement constaté chez certains, après la levée du confinement et la recrudescence du nombre des personnes atteintes par le virus », notant que le discours royal et partant du souci du Souverain de préserver la santé et la sécurité des citoyens, appelle à agir avec un sens de responsabilité à même de respecter les mesures sanitaires strictes, à l’instar du comportement adopté lors du confinement ».

La formation politique s’est également félicitée « des mesures proactives menées par l’Etat pour accompagner les répercussions socio-économiques de la pandémie et de l’implication consciente et responsable des Marocains dans la première phase de lutte contre ce virus ».

De même, poursuit le communiqué, le RNI a exprimé « ses inquiétudes » quant aux derniers développements de la situation épidémiologique au Maroc, appelant à faire prévaloir l’intérêt général et à s’engager de manière responsable, aussi bien individuelle que collective.

La conjoncture ne tolère aucune violation des mesures sanitaires notamment la distanciation sociale, le port du masque, la lavage des mains et éviter les poignées de main, indique le communiqué, jugeant nécessaire de sensibiliser les contrevenants pour une prise de conscience collective.

« Si tous les indicateurs ont enregistré des chiffres inquiétants, cela tire la sonnette d’alarme et engage nos responsabilités, ce qui pourrait même nous imposer un confinement sanitaire global », avertit le RNI, ajoutant que « ce choix a un prix élevé que la situation sociale et économique ne peut supporter à cause des moyens limités du pays, d’où la nécessité de respecter les mesures préventives afin d’éviter le retour au confinement et par conséquent éviter ses répercussions ».

Le parti a, par ailleurs, appelé tous ses militants, cadres et membres à se mettre en ordre de bataille pour circonscrire cette pandémie, tout en soulignant la nécessité d’accompagner les efforts déployés par les pouvoirs publics en matière de sensibilisation des citoyens, à même de renforcer l’esprit solidaire ainsi que l’engagement responsable, afin d’éviter une situation plus difficile que la situation actuelle, conclut le communiqué.