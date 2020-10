Le RNI fixe la date de son prochain congrès

Aussitôt décidé aussitôt fait. Le RNI vient de fixer une date pour son congrès extraordinaire. Ce sera le 7 novembre à 16h00 par visioconférence. L’annonce émane du parti à l’issue de la réunion de son bureau politique, lundi 5 octobre. L’organisation d’un congrès extraordinaire a été décidée par le conseil national, tenu également par visioconférence, samedi 3 octobre. Un seul point a été inscrit à l’ordre du jour de ce congrès, la prorogation pour après les élections du mandat de toutes les instances décisionnelles et exécutives du parti. Notons que le dernier congrès ordinaire a eu lieu en mai 2017 à El Jadida. En respectant à la lettre les dispositions de la loi organique des partis politiques, le RNI devrait tenir son 7 congrès ordinaire vers mai 2021. Selon la loi, les partis peuvent bénéficier d’une rallonge de six mois. Ce qui fait repousser cette date limite au mois de novembre de l’année prochaine. Mais, en tant qu’institution qui se respecte, et qui respecte les citoyens, le RNI tient à faire les choses dans les règles.

Par ailleurs, le président, Aziz Akhannouch, a présenté devant les membres du bureau politique un exposé sur la situation politique. Il a également salué l’excellente organisation du programme «100 jours, 100 villes» qui s’est clôturé samedi 27 septembre à Ait Melloul. Le bureau politique a également abordé la réunion, samedi dernier, du conseil national qui a duré 5 heures en vidéoconférence. Cette session de l’organe décisionnel du parti a connu la participation de 276 membres qui ont contribué à un débat riche et fructueux. L’ensemble des coordinations et des organisations parallèles du parti ont également pris part aux débats du conseil national.