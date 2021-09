Le RNI domine les élections locales et régionales (résultats)

La recette est simple. Point de démagogie, mais un travail sérieux et honnête, une politique de proximité et une communication continue. C’est cette politique que le RNI a menée depuis 2016, soit le lendemain de sa défaite électorale aux législatives de la même année, qui lui a permis aujourd’hui de prendre la place qui lui sied. C’est-à-dire être aux commandes de la gestion des affaires publiques aussi bien au niveau central, au gouvernement, qu’au niveau local, dans les communes et les régions. Le rang auquel l’ont hissé les électeurs parmi d’autres formations politiques lui donne une confortable marge de manœuvre. Avec 25,8% des sièges à la première Chambre, le RNI peut négocier à l’aise la formation de sa coalition. Au niveau local, il a remporté 15,62% des sièges dans les communes et 29% des sièges au niveau des conseils régionaux.

Dans les détails, le ministère de l’intérieur a indiqué, jeudi soir, que suite à la fin de l’opération de dépouillement et de décompte des voix relatives aux élections des membres de la chambre des Représentants et des Conseils communaux et Conseils des régions, les données provisoires relatives à la répartition des sièges au titre desdits conseils peuvent être présentées comme suit:

1- Répartition des sièges pour la Chambre des Représentants:



RNI : 102 sièges.

PAM : 86 sièges.

L’Istiqlal : 81 sièges.

USFP : 35 sièges.

MP : 29 sièges.

PPS : 21 sièges.

UC : 18 sièges.

PJD : 13 sièges.

Autres formations politiques: 10 sièges.

2- Répartition des sièges pour les Conseils des communes et d’arrondissements:



RNI : 9.995 sièges

PAM : 6.210 sièges

L’Istiqlal : 5.600 sièges

USFP : 2.415 sièges

MP : 2.253 sièges

UC : 1.626 sièges

PPS : 1.532 sièges

PJD : 777 sièges

Autres partis politiques: 1.525 sièges.

3- Répartition des sièges pour les Conseils des régions:



RNI : 196 sièges

L’Istiqlal : 144 sièges

PAM : 143 sièges

USFP : 48 sièges

MP : 47 sièges

UC : 30 sièges

PPS : 29 sièges

PJD: 18 sièges

Autres partis politiques: 23 sièges.