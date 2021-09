Le RNI à la conquête des mairies des grandes villes

C’est officiel. Nabila Rmili, candidate favorite à la présidence du conseil de la ville de Casablanca a été officiellement élue à la majorité des membres, ce lundi 20 septembre, au poste. Elle a été élue à 105 voix sur un total de 130 suffrages exprimés.

Le même jour, le RNI vient également d’être élu, le même jour, à la présidence du conseil de la ville de Fès. Abdeslam Bakkali a ainsi été porté à la présidence du conseil de la ville avec 60 voix sur un total de 91 grâce à une coalition comportant en plus du RNI, le PAM, l’Istiqlal et l’USFP. A Kénitra, Anas Bouanani, candidat favori a été porté sans difficulté au poste du nouveau maire de la ville. Un peu plus tôt, le parti a également été porté à la tête de la ville de Mohammedia. Hicham Ait Mana a ainsi été élu, samedi, nouveau président du Conseil de la ville. Il a obtenu 31 voix lors de la séance de vote du président du Conseil qui compte 41 membres. Le RNI, rappelons-le, est arrivé en tête des élections du Conseil de la commune de Mohammedia en remportant 17 sièges. Au nord, à Tétouan, c’est également un candidat RNI qui a été porté aux commandes de la ville. Mustapha El Bakkouri a été élu, également samedi, président du Conseil communal.

Seul candidat, M. El Bakkouri a obtenu 41 voix durant la session à laquelle ont pris part 53 membres du conseil communal sur un total de 55, tandis que 12 membres se sont abstenus.