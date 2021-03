Le « rendez-vous de l’industrie aéronautique », le 16 mars en ligne

Le « rendez-vous de l’industrie aéronautique » se tiendra le 16 mars courant, en ligne, réunissant des acteurs publics et privés du secteur au Maroc et à l’international.

Cette rencontre débat, organisée par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, sera l’occasion de faire le point sur l’importance économique et sociale de l’industrie aéronautique au Maroc, les avancées du Royaume dans ce domaine, ainsi que les perspectives de développement.

Cette édition qui connaitra la participation de hauts responsables et de leaders mondiaux de cette industrie se penchera notamment sur le bilan de l’industrie aéronautique au Maroc et ses perspectives face aux enjeux structurants auxquels cette industrie est confrontée, indique-t-on sur la plateforme dédiée à l’événement.

(Avec MAP)