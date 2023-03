Le président du Conseil national palestinien encense le Roi Mohammed VI

Le Conseil national palestinien a salué les efforts du Maroc et «le grand rôle joué par le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, et son soutien continu à la cause palestinienne». C’est ce qu’a déclaré Rawhi Fattouh, président du Conseil national palestinien, lors d’une entrevue avec son homologue marocain, Enaam Mayara, président de la Chambre des conseillers, en marge des travaux de la 146e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP), qui se tient du 11 au 15 mars dans la capitale bahreïnie, Manama. Rawhi Fattouh a rappelé les positions constantes du Maroc sur la question palestinienne, tout en exprimant sa reconnaissance et sa haute gratitude pour le grand rôle joué par le Souverain.

Fattouh a, par ailleurs, salué les initiatives et les projets fondamentaux entrepris par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif dans les domaines de la santé, du logement et de l’éducation, soulignant, à cet égard, la nécessité pour les pays islamiques de se joindre aux efforts du Maroc. «Autant le peuple marocain, avec toutes ses composantes, s’unit pour la question de son intégrité territoriale, il s’unit aussi pour soutenir la cause palestinienne», a martelé Rawhi Fattouh, réitérant son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc.

Pour sa part, Enaam Mayara a souligné l’étendue de l’attachement du peuple marocain à la cause palestinienne, affirmant que la relation entre le Maroc et la Palestine est «une relation solide basée sur des fondements historiques et spirituels bien enracinés». Sur le plan parlementaire, le président de la 2e Chambre a souligné que le Parlement marocain n’a ménagé aucun effort pour défendre en permanence la cause palestinienne et lui apporter son soutien par des positions exprimées au sein des unions et assemblées parlementaires locales, régionales, continentales et internationales.

À l’issue de cette entrevue, les deux parties ont convenu d’échanger des visites parlementaires afin de consolider la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives et de renforcer le dialogue, la coordination et l’échange d’expertises et d’expériences dans divers domaines du travail parlementaire.