Le Parlement se dote d’un nouveau site internet

La Chambre des représentants a lancé son nouveau portail web, destiné à mettre en avant et à communiquer en cinq langues sur les actions et les réalisations de l’institution législative.

Dans son nouveau format, le site web disponible en langues arabe, amazighe, française, anglaise et espagnole répond à l’objectif d’adaptation au règlement intérieur de la Chambre basse prévoyant la diffusion des données relatives entre autres aux engagements du gouvernement, les réponses aux questions écrites, les questions des députés, les motions en matière de législation et les rapports consacrés aux sujets en examen par les commissions parlementaires. Le portail vise aussi à faciliter la communication entre la Chambre des représentants et les citoyens.