Le Parlement arabe salue les efforts du Maroc dans la lutte contre l’immigration clandestine

Ces efforts ont contribué à une baisse notable des taux de ce phénomène au cours des dernières années, a relevé le Parlement arabe dans un communiqué.

Réagissant aux tentatives espagnoles visant à faire passer une résolution hostile au Maroc au sein du Parlement européen, le Parlement arabe a exprimé « sa pleine solidarité avec le Royaume du Maroc contre tout ce qui l’offense ou représente une ingérence dans ses affaires intérieures, et son soutien à toutes les mesures qu’il prend à cet égard ».

Le Parlement arabe a appelé son homologue européen « à ne pas s’impliquer dans la crise bilatérale entre le Royaume du Maroc et l’Espagne, qui pourrait trouver son chemin vers un règlement par voie diplomatique et par la négociation directe, sans qu’il y ait lieu d’en faire une crise avec l’Europe ».

Le Royaume du Maroc a manifesté sa volonté d’apaiser cette tension à travers de nombreuses initiatives constructives, dont la dernière en date est la décision de SM le Roi de faciliter le retour des mineurs marocains non accompagnés en Europe, a souligné le Parlement arabe.

Et d’ajouter que les faits prouvent que le Maroc joue pleinement son rôle dans la lutte contre le terrorisme, l’immigration clandestine et la traite des êtres humains, « dans le respect des principes et des exigences du partenariat qui l’unit à l’Union européenne et à son environnement régional ».