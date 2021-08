Le Moroccan Solar Race Challenge du 25 au 29 octobre prochain à Agadir

Initiée par l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), cette manifestation réunit des écoles, universités et institutions de recherche venant du monde entier, indique un communiqué des organisateurs.

L’événement qui se déroulera avec des véhicules conçus, développés et fabriqués par des étudiants, a pour objectifs l’information et la sensibilisation du public à travers plusieurs activités éducatives et pédagogiques.

Organisée pour la première fois en 2013, cette course permet aux étudiants de mettre leurs acquis théoriques en pratique, tout en respectant pleinement l’environnement.

En parallèle à cette manifestation, les organisateurs proposent au public des ateliers pédagogiques, des parcs de jeux, des animations ainsi que des expositions de prototypes et d’inventions dans le domaine du solaire.