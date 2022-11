Le Maroc sur les radars mondiaux : Un des meilleurs pays pour faire des affaires

Le Maroc est indéniablement l’un des «Best Countries for Business». Le Royaume a enregistré «une amélioration notable du positionnement international du Maroc au titre de cet indice», lit-on dans le dernier rapport sur l’évolution du positionnement du Maroc à l’international dont la dernière livraison vient d’être publiée par l’Institut royal des études stratégiques (IRES). Le Maroc, relève la même source, a gagné 35 places entre 2007 et 2019 et ce, grâce aux efforts déployés par le Royaume en matière d’amélioration du climat général des affaires. En matière de facilité des affaires justement le Maroc a réalisé un saut de 75 places entre 2004 et 2020, sur l’indice «Doing Business», grâce aux avancées réalisées notamment dans le domaine de la création d’entreprises, du transfert de propriété, d’obtention de prêts, de la protection des investisseurs minoritaires et du commerce transfrontalier. Avec le lancement de sa politique de l’environnement des affaires 2021-2025, le Maroc pourrait sans doute intégrer le top 50 des nations ayant un environnement des affaires attractif.

Sur l’Indice mondial de l’entrepreneuriat, cette fois, le Royaume occupe la 5e place sur le continent africain. Ce classement «est favorisé par la capacité du Maroc à développer de nouveaux produits, à encourager l’émergence de start-up et à intégrer l’utilisation des nouvelles technologies», souligne le rapport de l’IRES. Cependant, tempère la même source, des efforts additionnels restent, toutefois, à déployer «pour la formation d’un capital humain avec des compétences entrepreneuriales, ainsi que pour le renforcement de la compétitivité et de la commercialisation des produits marocains à l’international».

Toujours est-il, en termes d’attractivité des investissements dans la région Mena, le Maroc reste un pays attractif. Ainsi, au delà même de la région Mena, sur l’Indice mondial d’attractivité industrielle «Global Manufacturing Risk Index», le Maroc s’assure une présence dans le top 20 des destinations «Best Cost», qui favorisent les délocalisations industrielles, en raison des chantiers structurants engagés dans le cadre des stratégies sectorielles, mais, aussi, de l’amélioration du climat des affaires, comme en atteste le classement favorable du Maroc au titre de l’indice «Doing Business». En restant dans ce même cadre, un autre indice, le «Global Opportunity Index», classe le Maroc dans une position confortable. Cet indice, faut-il le rappeler, évalue l’attractivité des pays pour les investisseurs internationaux.

S’il est un autre domaine où le Royaume s’est fait remarquer c’est bien celui des énergies renouvelables. Là encore, le voyant Maroc brille sur les radars spécialisés, dont notamment le «Renewable Energy Country Attractiveness Index». L’IRES relève ainsi un classement favorable du Maroc parmi les pays les plus attractifs des investissements dans le domaine des énergies renouvelables. Cette situation conforte l’engagement perpétuel du Maroc dans la voie de la transition énergétique. Au titre de cet indice, le Maroc est classé premier en Afrique et dans la région Mena.