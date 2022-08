Le Maroc se félicite de la décision du Pérou de retirer sa reconnaissance de la pseudo « rasd »

Le Royaume du Maroc se félicite de la décision de la République du Pérou de retirer sa reconnaissance de la pseudo « rasd » – prise il y a un an, et de soutenir l’intégrité territoriale du Royaume et son initiative d’autonomie, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.