Le Maroc fait sa promo à Nouakchott

Les potentialités économiques et culturelles du Royaume sont exposées en ce moment à Nouakchott. Et ce à l’occasion de la semaine du Maroc en Mauritanie.

L’évènement qui se tient du 16 au 22 décembre est une première du genre dans ce pays voisin, précise un communiqué de l’Ambassade du Maroc à Nouakchott.

Organisée par l’Ambassade du Maroc à Nouakchott, la rencontre se tient en partenariat avec le ministère mauritanien du Commerce et du Tourisme, et la Chambre mauritanienne de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture. L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la Maison de l’Artisan, l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (Morocco Foodex), sont aussi partenaires dans l’organisation de cet événement.

Au menu, des expositions ainsi que des activités économiques, commerciales, culturelles et artistiques. Des réunions entre des acteurs gouvernementaux et institutionnels, des meetings B2B entre hommes d’affaires, sont aussi prévus. Le programme annonce également un colloque sur le thème « Echanges commerciaux entre le Maroc et la Mauritanie: réalité et perspectives », animé par des universitaires et des experts marocains et mauritaniens. Le tout se déroule dans un espace de 3000 m² conçu comme un village marocain composé de chapiteaux rehaussés de tentes traditionnelles dans l’enceinte du Stade Olympique de Tevragh Ziena, à Nouakchott, est-il indiqué.

Pour l’ambassadeur du Maroc à Nouakchott, M. Hamid Chabar il s’agit de renforcer notamment la dynamique qu’enregistrent les relations entre Rabat et Nouakchott dans le domaine économique.

Outre célébrer le patrimoine matériel et immatériel commun, la manifestation est l’occasion de faire découvrir aux Mauritaniens les produits du terroir marocain. C’est ainsi une belle opportunité pour promouvoir le commerce intra-régional et le renforcement des échanges commerciaux bilatéraux.

Soulignons dans ce contexte que, le Maroc est le premier investisseur africain en Mauritanie. Il est présent à travers: le secteur bancaire, celui de la distribution du gaz domestique, la transformation des produits de la pêche, les télécommunications ainsi que les matériaux de construction et cimenterie.

En ce qui concerne les échanges commerciaux entre les deux pays, ils atteignent environ 203 millions de dollars dont 200 millions de dollars US/par an d’exportations marocaines vers la Mauritanie contre 3 millions de dollars US d’exportations mauritaniennes vers le Royaume.

A noter également que les relations économiques entre le Maroc et la Mauritanie sont marquées notamment par des accords de coopération et de partenariat signés entre la Chambre mauritanienne et les Chambres de Commerce, d’industrie et de services de Casablanca, Marrakech et de Rabat. Il est bien connu aussi que le Maroc est la destination favorite des Mauritaniens.

Cette semaine souligne enfin les liens solides de dimensions historiques, géographiques et civilisationnelles qui lient les deux pays. Elle augure également indéniablement un trend d’échanges et de coopération plus important dans la nouvelle dynamique de rapprochement enregistrée entre les deux pays ces toutes dernières années.