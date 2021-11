Le Maroc et l’Italie conviennent d’accélérer la mise en œuvre de leur partenariat stratégique multidimensionnel

Le Royaume du Maroc et la République d’Italie ont convenu d’accélérer la mise en œuvre de leur partenariat stratégique multidimensionnel.

Lors d’un entretien téléphonique, mardi, entre le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires Etrangères de la République d’Italie, Luigi Di Maio, les deux parties, « qui ont loué l’excellence des relations qui lient le Maroc et l’Italie, ont convenu d’accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux pays ».

Les deux ministres ont aussi réaffirmé leur grand intérêt au maintien et au renforcement du cadre juridique qui lie le Maroc à l’Union Européenne, qui est essentiel pour garantir la poursuite et la stabilité de leur partenariat stratégique, indique un communiqué conjoint publié à l’issue de cet entretien.

Ils ont, en outre, marqué l’importance des initiatives du Conseil de l’UE relatif aux accords de pêche et agricole entre le Maroc et l’Union Européenne, ajoute la même source.

Les deux ministres ont également eu un échange approfondi sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les derniers développements en Libye.