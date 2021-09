Le Maroc et le Québec renforcent leur coopération dans la recherche scientifique

Le Maroc et le Québec ont convenu, lundi, de renforcer leur coopération en matière de promotion, de développement et de valorisation de la recherche scientifique.

Une convention-cadre de coopération dans ce sens a été signée, lors d’une cérémonie en mode hybride, entre le département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Centre national pour la Recherche scientifique et technique (CNRST) et les Fonds de recherche du Québec (FRQ), indique un communiqué du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

En vertu de cette convention-cadre, les parties signataires s’engagent à encourager et à promouvoir leurs relations de coopération à travers, entre autres, le lancement d’appels à projets de recherche conjoints et la mise en place de partenariats entre les structures de recherche québécoises et les structures de recherche marocaines, explique le communiqué.

Cette convention-cadre prévoit, également, l’organisation conjointe d’ateliers et de séminaires dans les domaines d’intérêt commun, notamment l’intelligence artificielle, l’agriculture, les technologies agricoles et alimentaires, l’eau, l’environnement, les technologies de l’information, les énergies renouvelables et la santé, précise-t-on.

Cet événement a connu la participation de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Canada, Souriya Otmani, du secrétaire général du département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohammed Khalfaoui, de la directrice du CNRST, Jamila El Alami, du directeur de la Coopération et du Partenariat (MENFPESRS), Anass Bennani, du Scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion et d’Alain Olivier, directeur de Bureau du Québec à Rabat.