Le Maroc et la Jordanie conviennent de tenir la Haute Commission mixte dans les plus brefs délais

Le Maroc et la Jordanie ont convenu de tenir la réunion de la Haute Commission mixte entre les deux pays dans les plus brefs délais, a affirmé, lundi à Amman, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.