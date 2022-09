Le «Made in Morocco» cartonne : 275 nouveaux projets identifiés pour 67 000 emplois

Doucement mais sûrement, le «Made in Morocco» se fraye un chemin. Le pari de substitution aux importations, lancé en pleine crise sanitaire, par l’ancien ministre Moulay Hafid Elalamy est gagné. Le milieu d’affaires est de plus en plus séduit. C’est un constat que l’actuel ministre de l’industrie et du commerce, Ryad Mezzouz, vient de confirmer, le 27 septembre à Casablanca. Pilier majeur de la relance industrielle, comme il l’a d’ailleurs présentée, le ministre vient de rendre public le quatrième lot d’opportunités d’investissement. «96 nouvelles fiches/ projets ciblées viendront enrichir la BP, composée de 275 projets, et l’élargir pour intégrer la dimension de la souveraineté industrielle, sanitaire et alimentaire, conformément aux Hautes orientations royales», a-t-il annoncé.

Ces nouvelles opportunités couvrent sept thématiques : l’eau, les médicaments, les dispositifs médicaux, les intrants alimentaires, la valorisation industrielle des ressources agricoles, les emballages et équipements et les machines. «A travers ces nouvelles opportunités, nous cherchons à capitaliser sur les acquis du Maroc pendant la pandémie et à …

