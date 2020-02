Le groupe turc Karnawall s’installe au Maroc

L’investissement de Karnawall concerne l’amont du textile et sera dédié à la production de fibre artificielle en poly-viscose. Cette implantation a été soutenue et appuyée, d’après Mohamed Boubouh, président de l’Amith, par les pouvoirs publics marocains, notamment le ministère de l’industrie, du commerce, de l’économie numérique et des nouvelles technologies. Cette première implantation répond à l’une des trois revendications de l’Amith dans le cadre de la révision de l’ALE Maroc-Turquie. Il s’agit d’attirer des investissements de 5 grands groupes turcs, fabriquer localement 60% du textile turc vendu au Maroc et, enfin, appliquer un droit de douane issu du droit commun de 30% sur les importations de textile turc.