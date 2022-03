Le Groupe LabelVie se réorganise pour accélérer son développement stratégique

En vue de faire face aux fortes ambitions du Groupe et de ses Holdings, LabelVie vient de connaître une évolution remarquable. Ainsi, explique-t-on dans un communiqué diffusé par le groupe, la récente réunion de son Conseil d’administration a validé la démission de Zouhaïr BENNANI de sa fonction de président du CA de LabelVie S.A. et sa nomination en tant que président du Comité Stratégique.

M. BENNANI, souligne le communiqué, se consacrera désormais au suivi et à la supervision des orientations stratégiques du Groupe et à son développement. A rappeler que M. BENNANI est à la fois administrateur du Groupe LabelVie et président du Conseil d’Administration de sa Holding de tête Best Financière.

Le Conseil a également validé la nomination de Rachid HADNI en tant que président du Conseil d’administration de la société LabelVie S.A. D’après la même source, M. HADNI, co-fondateur du Groupe, assurera la continuité du développement du Groupe, dans lequel il s’est investi pleinement en tant que directeur général pendant plus de 35 ans.

« Je soutiens pleinement Rachid HADNI, notre nouveau président du Conseil d’Administration, il a toute ma confiance. J’ai toujours eu une admiration profonde pour son engagement sans faille, il a réussi la transformation du Groupe LabelVie pour l’adapter aux défis de son temps, tout en restant fidèle à ses grands fondamentaux. Je le remercie, à titre personnel, pour cette inestimable amitié que nous avons construite au fil des années. Je souhaite aussi remercier nos collaborateurs et nos actionnaires pour leur engagement et confiance dans notre Groupe » a notamment déclaré à cette occasion, Zouhaïr BENNANI, repris dans le communiqué.

En outre, le Conseil a acté aussi la nomination de Naoual BEN AMAR au poste de directrice générale de la société LabelVie S.A. Après un parcours de plus de 20 ans au sein de multinationales au Maroc et à l’étranger, Mme BEN AMAR, ingénieure de formation, a rejoint le Groupe en tant que DGA Achats, Logistique et Assortiment.

Par ailleurs, poursuit le communiqué, dans une optique de fidélisation des salariés de la société LabelVie S.A, le Conseil d’Administration a proposé à l’Assemblée générale une augmentation de capital réservée aux salariés d’un montant de 180 millions de DH. Les modalités de cette augmentation seront fixées ultérieurement.

Notons au final que, selon la même source, le Conseil d’Administration a décidé de proposer aux actionnaires de la société la distribution d’un dividende additionnel et exceptionnel d’un montant global de 200 millions de DH. Ce dividende fait suite à la réalisation d’un produit non courant lié à l’apport prévu du patrimoine foncier et immobilier de la société à son nouvel OPCI TERRAMIS.