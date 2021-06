Le parc, d’une superficie de 13 hectares, comprend des circuits de mise en forme, des circuits pédagogique et découverte avec jardin andalou et des espaces de repos équipés en plus d’un jardin exotique en terrasse surplombe le plan d’eau qui le traverse.

Le Grand Parc de Tamesna ouvre ses portes le mercredi 2 juin 2021. S’étalant sur une superficie de 13 hectares le Parc se situe au cœur de Tamesna et vient renforcer son positionnement de ville verte. A travers l’aménagement de son espace végétal, minéral et récréatif, ce Parc central offre un nouveau lieu de villégiature pour ses habitants. Il comprend des circuits de mise en forme, des circuits pédagogique et découverte avec jardin andalou et des espaces de repos équipés. De plus, un jardin exotique en terrasse surplombe le plan d’eau qui le traverse. En termes d’espace vert, ce parc vient s’ajouter à la forêt urbaine avec ses espaces de jeux pour enfants, ses circuits de promenade ainsi que des espaces ouverts pour les loisirs et les activités récréatives. La ville dispose également d’un second parc qui fait la jonction avec la commune de Sidi Yahia Zaërs et propose aux populations un skate parc, de 2 terrains de proximité et des espaces de jeux et d’activités pour les enfants et les jeunes.

A mi-chemin entre Temara et Skhirat, la ville nouvelle de Tamesna a été lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2007 et fait partie des grands projets urbains structurants. Elle compte aujourd’hui plus de 56.000 habitants intramuros et 86.000 au niveau de la conurbation, contribuant à réduire la pression sur la métropole Rbati… La ville attire à la fois de nouveaux venus mais également des hommes affaires attirés par sa zone industrielle située à un carrefour stratégique entre les différents pôles économiques du royaume avec une ouverture sur l’internationale. « La nouvelle dynamique qu’a adopté Al Omrane permet de renforcer l’attractivité de Tamesna et de mieux l’intégrer dans son environnement urbaniste et dans le bassin de la région de Rabat-Salé-Kenitra », a déclaré Tayeb Daoudi, Membre du Directoire et Président du Conseil d’administration de la filiale. « La pandémie a d’ailleurs rendu encore plus la ville attractive en lui permettant de mieux mettre en valeur ses atouts durant cette période à travers une offre complète, plus adaptée souvent à des coûts beaucoup plus compétitifs que celui de la métropole sur laquelle elle est adossée », a complété Abdehakim Zidouh, DGA de la filiale de Tamesna.

La ville a depuis sa création mobilisé un investissement de plus de 10 milliards de DH et s’étale sur 840 hectares. Actuellement, elle dispose de 53 équipements, dont 25 établissements d’enseignement, 5 administrations, 3 centres de santé, 3 maisons de jeunes et autant de centres sociaux ainsi qu’un complexe culturel, véritable chef d’œuvre architecturale. Un campus universitaire est en cours de réalisation, depuis septembre dernier et sera achevé en septembre 2022. La Fondation Cheikh Zaid Ibn Soultane a choisi la ville en juin 2020 pour implanter un complexe résidentiel de 500 logements et un centre hospitalo-universitaire qui viendra s’ajouter aux 3 centres de santé et à l’hôpital d’une capacité de 45 lits en cours de construction.