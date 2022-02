Le gouvernement prépare une stratégie culturelle intégrée

Que le Chef du gouvernement consacre une séance entière pour explique sa politique dans le domaine culturel, cela relève de l’inédit. D’abord, la question n’a presque jamais été abordée du temps des deux derniers gouvernements, à peine si l’ancien Chef de l’Exécutif, Saad-Eddine El Othmani l’avait abordée en trois minutes au détour d’une question de politique générale devant le Parlement. Ensuite, parce que la culture a occupé une partie importante dans le programme électoral du chef de file de la majorité et dans le programme du gouvernement. Pour matérialiser encore une fois ses choix électoraux et les choix de la majorité qui le forme, le gouvernement planchera incessamment sur l’élaboration d’une stratégie intégrée visant à définir les principales orientations du Maroc en matière culturelle et ce, à partir d’un diagnostic de la situation et de l’élaboration d’une vision stratégique à même de promouvoir ce secteur, ainsi qu’un cadre institutionnel et légal destiné à en assurer l’accompagnement. C’est un engagement qui a été pris par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

En réponse à une question centrale sur «le rayonnement culturel national et le soutien des économies culturelles» lors de la session mensuelle des questions orales adressées au chef de gouvernement à la Chambre des représentants, M. Akhannouch a souligné que dans le cadre de ladite stratégie, il sera procédé, dans les jours qui viennent, à l’opérationnalisation de plusieurs mesures réalistes visant à garantir les droits culturels de tous les citoyens, ainsi qu’au renforcement de la participation effective des jeunes, des enfants, des femmes, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap à la pratique culturelle.

Parmi ces mesures figure la création d’un label «Tamayouz» (Excellence) pour les différentes composantes du patrimoine culturel national, en plus d’un label similaire, intitulé «Musée du Maroc» et octroyé par la Fondation nationale des musées (FNM) aux propriétaires des musées privés conformément à un cahier des charges. L’obtention de ce label permettra de bénéficier d’aides financières allouées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi qu’un appui scientifique et technique de la FNM, en plus de la possibilité d’inclure le musée labellisé dans les circuits programmés aux touristes.

Lesdites mesures portent également sur le renforcement de l’infrastructure culturelle, la réduction des disparités spatiales en couvrant le territoire national à l’appui d’institutions de proximité, la diversification de l’offre culturelle et le développement des économies culturelles dans les domaines de la création, des arts et du patrimoine, en coordination avec les partenaires nationaux et internationaux.

Il s’agit, en outre, de l’encouragement des nouveaux métiers qui permettent l’emploi de jeunes dans tous les secteurs culturels, en collaboration avec les différents intervenants, à travers le soutien des industries culturelles dans les domaines du théâtre, du livre, de l’édition, de la musique, des arts chorégraphiques, des arts plastiques et visuelles, des associations culturelles et des festivals, en plus du lancement d’initiatives visant à créer des postes de travail pour les jeunes, en concluant des partenariats entre les centres culturels et les maisons des jeunes relevant du ministère et les jeunes porteurs de projets culturels à travers les programmes «Awrach» et «Forsa».

Akhannouch a aussi annoncé l’organisation d’une manifestation théâtrale annuelle sous le thème «le théâtre en mouvement», qui vise à filmer 60 pièces théâtrales et à acquérir leurs droits de diffusion à travers les chaînes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) et moyennant la plateforme numérique du département de la culture. Par ailleurs, un projet de loi est également en cours d’élaboration pour la création et l’organisation d’une institution dédiée aux artistes et créateurs marocains, qui sera placée sous l’égide du ministre de tutelle et dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, le but étant d’améliorer les conditions sociales et matérielles de cette catégorie et de rendre hommage et faire connaître leurs œuvres et réalisations, en plus de leur fournir des prestations sociales et à leurs ayants droit, notamment la prise en charge complète de ceux en situation vulnérable. Cela en plus de la couverture médicale et sociale dont le chantier, qui vient d’être lancé, couvre également les artistes.

En outre, le Chef du gouvernement a relevé que l’Exécutif continuera à mettre en application les dispositions de la loi organique 26.16 définissant le processus de mise en œuvre du caractère officiel de l’amazigh, afin de donner à la langue et à la culture amazighes la place qui leur convient, car considérées comme patrimoine commun à tous les Marocains, et à officialiser l’intégration de l’amazigh dans le système de l’éducation et les autres secteurs prioritaires de la vie publique. Lors de cette session, M. Akhannouch a noté que la valorisation du capital culturel est aussi tributaire du développement du secteur du livre et du fait de lui accorder davantage d’intérêt car représentant l’un des principaux piliers pour mettre en exergue le rayonnement culturel du Royaume, relevant également qu’on ne peut parler de politique culturelle sans le cinéma et la contribution de celui-ci à forger l’image mentale du patrimoine, de la civilisation et de la richesse de la culture marocaine.

Le Chef du gouvernement a, en outre, réitéré la volonté ferme du gouvernement d’insuffler une nouvelle dynamique au champ culturel et créatif en accompagnant la politique d’inauguration des grands théâtres, menée sous l’impulsion de SM le Roi, relevant dans ce sens que l’Exécutif se penche actuellement sur l’élaboration d’une vision nouvelle et ambitieuse pour la création de théâtres régionaux et provinciaux et l’ouverture de salles de cinéma en vue de renforcer la justice spatiale en la matière, et ce moyennant l’exploitation de 150 maisons des jeunes et de la culture.