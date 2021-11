Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires en préparation à la campagne agricole 2021/2022

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a assuré, jeudi à Rabat, que le gouvernement a pris toutes les mesures en préparation à la campagne agricole 2021/2022 et ce, en vue de garantir d’un lancement et d’un déroulement de cette campagne dans les meilleures conditions.