Le Gazoduc Nigéria-Maroc au centre d’un entretien entre S.M le Roi Mohammed VI et le président Muhammadu BUHARI

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec le Président de la République Fédérale du Nigéria, Son Excellence Monsieur Muhammadu BUHARI.

Au cours de cet entretien, les deux Chefs d’Etat se sont félicités de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales dans tous les domaines, depuis la Visite Royale au Nigéria en décembre 2016 et celle du Président BUHARI au Royaume en juin 2018.

Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, et le Président Muhammadu BUHARI ont marqué leur détermination commune à poursuivre et concrétiser, dans les meilleurs délais, les projets stratégiques entre les deux pays, particulièrement le Gazoduc Nigéria-Maroc et la création d’une usine de production d’engrais au Nigeria.

Le Président BUHARI a remercié Sa Majesté le Roi pour l’appui solidaire du Royaume dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, notamment à travers la formation des Imams nigérians à l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams, Mourchidines et Mourchidates ».

(Avec MAP)