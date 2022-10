Le Forum MEDays de retour avec une 14ème édition

Le forum sera l’occasion de débattre des principaux sujets géopolitiques, économiques et sociaux qui agitent la planète: guerre en Ukraine, conflits et instabilité en Afrique, tensions dans l’Indo-Pacifique, crises alimentaire et énergétique, inflation, changements climatiques…, indique un communiqué de l’Institut.

Après deux années d’absence, en raison des contraintes sanitaires, le Forum MEDays donne de nouveau rendez-vous à une communauté de 230 distingués intervenants, venus de 80 pays, ainsi qu’aux experts et aux observateurs attentifs et curieux des relations internationales, portant le nombre de participants attendus à 5 000.

Le Forum MEDays propose un programme riche de débats pour mobiliser et catalyser la discussion entre pays partenaires du Sud, particulièrement entre pays africains, afin que leur voix collective porte davantage dans la scène internationale.

Les principaux angles de réflexion, d’échange du programme porteront notamment sur l’intégration régionale et continentale, les enjeux auxquels l’Union africaine fait face, l’enjeu sécuritaire, l’enjeu de stabilité, ou encore l’impact de la guerre Russie-Ukraine sur le continent africain.