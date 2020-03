Le CPCB totalement solidaire avec les efforts du gouvernement

Le Conseil Professionnel du Cadre Bâti (CPCB), organisme associatif interprofessionnel national récemment créé, regroupant l’Ordre des Architectes (CNOA), l’Ordre National des Ingénieurs Géomètres Topographes (ONIGT), la Fédération Marocaine de l’Ingénierie des Essais et du Contrôle (FEDEC) et la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI), dont l’objectif est de réunir tous les intervenants de la maîtrise d’œuvre pour un meilleur cadre bâti, est totalement solidaire aux mesures prises par le Gouvernement face à cette crise sanitaire qui touche le monde entier, et se met à la disposition des pouvoirs publics pour toute utilité contributive à la protection des personnes et des biens. Par tous ses moyens mobilisables, le CPCB veut contribuer utilement aux efforts des instances administratives, policières, militaires, paramilitaires et de corps assimilés désignées dans cette lutte préventive pour sensibiliser les personnels et salariés à la dangerosité de la pandémie Covid-19, faciliter leur confinement de distanciation, satisfaire les urgences matérielles tout le temps que cette lutte vitale le nécessite.