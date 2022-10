Le Conseil de l’Oriental adopte son budget : un excédent d’un demi milliard en perspective

Lors de cette session, les membres du conseil ont notamment adopté à la majorité des voix le projet de budget 2023, qui prévoit des recettes de l’ordre de 767,3 millions de dirhams (MDH) et des dépenses de fonctionnement estimées à plus de 262 MDH.

L’excédent prévisionnel s’établit à 504,3 MDH, en hausse de 63,4 MDH par rapport à l’exercice précédent, grâce à l’augmentation des recettes propres de la Région et de la contribution de l’Etat et de la rationalisation des dépenses de fonctionnement, indique le Conseil. Cet excédent sera programmé pour la réalisation de projets de développement dans différents domaines économiques, sociaux et d’infrastructures.

Par ailleurs, le CRO a approuvé des projets de conventions cadres pour la réalisation de projets d’infrastructures industrielles et pour la réhabilitation, la modernisation et la reconstruction de marchés hebdomadaires pour la promotion des produits locaux de la région de l’Oriental.

Des conventions de partenariat ont également été adoptées lors de cette session, portant, entre autres, sur la création et la gestion des maisons familiales rurales de l’Oriental, le renforcement des services fournis aux pensionnaires des établissements pénitentiaires de la région, le financement de la gestion de l’Observatoire régional de l’économie sociale et solidaire et de la Maison de l’économie sociale et solidaire de l’Oriental et la création et la gestion du Technopark d’Oujda.

Le Conseil a aussi approuvé des avenants à des conventions de partenariat visant le financement et la réalisation d’un point de débarquement du poisson dans la province de Driouch et la construction et l’équipement de l’École nationale de l’ingénierie numérique, de l’intelligence artificielle et de la robotique, ainsi que d’un avenant à la convention relative à la structuration de l’offre territoriale de l’Oriental, l’amélioration de son attractivité et le renforcement des opportunités d’investissement dans la région.

En outre, les membres du Conseil ont examiné et approuvé l’acquisition de fonciers devant accueillir le nouveau Centre hospitalier régional d’Oujda et les futurs hôpitaux provinciaux de Taourirt, Bouarfa et Berkane.