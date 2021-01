Le Conseil de la concurrence signe un mémorandum d’entente avec la Turquie

Signé par le président du Conseil de la concurrence, Driss Guerraoui et le président de l’Autorité nationale de la concurrence de la République de Turquie, Birol Küle, ce MoU met en exergue l’importance de la coopération internationale en matière d’application du droit de la concurrence, notamment dans les domaines de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles transfrontalières.

Ce mémorandum d’entente vise également à développer les relations bilatérales entre les deux instances dans tous les domaines leur permettant de renforcer leurs capacités institutionnelles, particulièrement dans le contexte du nouveau système mondial post Covid-19 ainsi qu’à consolider la place et le rôle du partenariat international du Conseil de la concurrence dans la mise en œuvre de sa stratégie adoptée depuis sa réactivation, le 17 novembre 2018.

Dans ce cadre, les deux parties se sont engagées à échanger les informations relatives aux développements législatifs en matière de droit et économie de la concurrence dans leurs pays respectifs, à capitaliser leurs savoir-faire et expertise en matière des instructions des dossiers relatifs aux atteintes aux règles de la concurrence et à enrichir leurs expériences respectives au niveau de la gouvernance entre les autorités nationales de la concurrence et les instances nationales de régulation.

La cérémonie de signature de ce mémorandum d’entente s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur du Maroc à Ankara, Mohamed Ali Lazraq, et de l’Ambassadeur de la République de Turquie à Rabat, Ahmet Aydin Dogan.