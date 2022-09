Le Conseil de gouvernement reporté au vendredi 16 septembre

Initialement prévu ce jeudi 15 septembre, le Conseil de gouvernement est décalé d’une journée en raison du déplacement du Chef du gouvernement en Angola.

Aziz Akhannouch représente le Royaume à la cérémonie d’investiture du président angolais João Lourenço, reconduit pour un second mandat après la victoire de son parti aux législatives, tenues en août dernier.

Pour rappel, le Conseil de gouvernement devrait débuter ses travaux par un exposé du ministre de l’Equipement et de l’Eau sur « la pénurie d’eau et les mesures structurelles et urgentes prises ». Un autre exposé du ministre de l’Agriculture devrait suivre au sujet des « mesures prises en prévision de la campagne agricole 2022-2023 ».

Le Conseil examinera par la suite un projet de loi relatif au domaine privé de l’Etat et deux projets de décrets dont le premier modifie et complète le décret pris en application de la loi portant création de l’Agence marocaine de développement des investissements, alors que le deuxième fixe le nombre des commissions régionales du recours fiscal, leurs sièges ainsi que leur cercle de compétence.

Il achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.