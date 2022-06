Le Conseil de gouvernement approuve une proposition de nomination à une haute fonction

Il s’agit de Hassan Chouikh qui a été nommé directeur de la Formation professionnelle et de la formation Continue des artisans au ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.