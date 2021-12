Le Conseil de gouvernement approuve le projet relatif aux attributions et à l’organisation des directions centrales du département de l’agriculture

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.21.1036 relatif aux attributions et à l’organisation des directions centrales du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime (département de l’agriculture).

Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, ce projet vise à compléter les dispositions du décret paru le 21 mai 2009, en vue d’y apporter de nouvelles attributions, notamment celles relatives à l’activation, au suivi et à l’évaluation de la protection sociale au profit des agriculteurs, ainsi que la coordination de ses programmes, et ce en coordination avec les départements ministériels, les services publiques et les organismes professionnels concernés, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Il s’agit également de coordonner avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) en la matière ainsi que de suivre le marché de travail agricole, a-t-il ajouté.

La généralisation de la protection sociale constitue l’un des axes prioritaires du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ainsi qu’une composante essentielle de sa stratégie visant à faire du secteur agricole un levier du développement économique et social à travers la création d’opportunités d’emploi dans le monde rural, l’amélioration des revenus du secteur et la réduction de la migration rurale, en se focalisant sur la réalisation de la justice sociale spatiale via la création d’une nouvelle génération de la classe moyenne agricole, a fait savoir M. Baitas.