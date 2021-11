Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à l’exercice de la pêche à la lumière artificielle

Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, ce projet de décret, qui remplace les dispositions du décret n° 2.59.0075 du 16 moharrem 1382 (19 juin 1962), vise à accompagner les développements que connait la flotte de pêche maritime, en combinant l’applicabilité et la conformité des méthodes et techniques de pêche actuelles, a indiqué le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’une conférence de presse, à l’issue de ce Conseil.