Le Collectif «Maroc des émergences» dévoile les résultats de ses travaux de recherche

Le Collectif « Maroc des Emergences » a organisé jeudi dernier un webinaire sous le titre « Pour un Maroc des Emergences, à la recherche d’une société inclusive et durable ».

L’occasion de discuter d’un travail de recherche-action novateur qui aurait nécessité 3 ans d’effort commun entre Economia, HEM Research Center et l’association Les Citoyens soutenus par la Fondation Friedrich Ebert et par Oxfam Maroc, qui se sont constitués en collectif dès 2017. Rejoints par de nombreux acteurs de la société civile, ils ont engagé un chantier approfondi de recherche pour comprendre les freins au développement et proposer des issues innovantes, sur la base de ces expérimentations locales, l’enjeu étant aujourd’hui de passer de l’échelle micro à la dimension macro pour proposer des solutions reproductibles de transformation systémique.

Les travaux de recherche et d’analyse ont fait l’objet d’un «policy paper» censé fournir un cadre d’analyse pour d’autres projets. «Les émergences sont destinées à un développement socio-économique durable et inclusif», annonce Manal El Abboubi, chercheuse associée à Economia-HEM. Pour sa part, Xavier Duvauchelle, représentant pays d’Oxfam, estime que «le Maroc des émergences c’est valoriser, mettre en lumière l’autre, prendre en compte des initiatives locales et donner la parole à ceux qui ne l’ont pas». Le tout en mettant en avant «un modèle où les jeunes, les femmes, les personnes en situation de handicap sont acteurs de leur propre développement».