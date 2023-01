Le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, en visite officielle au Maroc

Le haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité est attendu à Rabat, ce jeudi 5 janvier, pour une visite de 2 jours.

Josep Borrell, qui est également vice-président de la Commission européenne, rencontrera, jeudi, dans la capitale, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, apprend-on d’un communiqué de la délégation de l’Union européenne au Maroc. Le diplomate doit également rencontrer le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains expatriés, Nasser Bourita, ainsi que d’autres interlocuteurs institutionnels de la société marocaine et des acteurs économiques.

Le lendemain, le haut représentant se rendra à Fès pour une rencontre avec professeurs et étudiants de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, où il prononcera un discours.

La visite de Borrell dans le Royaume sera l’occasion d’une discussion approfondie sur la mise en œuvre du partenariat UE-Maroc, y compris dans la perspective du nouvel Agenda pour la Méditerranée, fait savoir le communiqué. Le haut représentant de l’UE fera un point sur les dossiers en cours et explorera les domaines spécifiques où le dialogue et la coopération pourront davantage se renforcer.

Les rencontres permettront également d’échanger autour de questions régionales et internationales d’intérêt commun et d’une importance particulière dans le contexte mondial difficile actuel, et l’impact global de la guerre Russe contre l’Ukraine, conclut le communiqué.