Le cabinet d’audit KPMG adhérera prochainement à un réseau International

Le cabinet d’audit et conseil KPMG a annoncé vendredi dans un communiqué reçu par La Vie éco que « KPMG-SA n’est plus member firm du Réseau KPMG depuis le 19 novembre 2021 ».

L’entité marocaine qui détenait la licence KPMG est avant tout des femmes et des hommes, des professionnels marocains reconnus qui ont accompagné et accompagnent les plus grandes entités du pays et qui ont participé à tous les chantiers de réforme comptable, fiscale et juridique qu’a connus le Maroc depuis les années 80, précise la même source.

Forte d’une expérience de plus de 40 ans et de l’expertise de ses 160 collaborateurs, notre société, entité de droit marocain, inscrite à l’ordre des experts-comptables, leader du marché sur plusieurs lignes de services, continue à assurer ses services d’Audit, de Conseil et de Tax avec les plus hauts niveaux de qualité, de professionnalisme et le même engagement envers ses clients et partenaires.

L’entité KPMG au Maroc changera de dénomination et adhérera prochainement à un réseau International, conclut le communiqué.