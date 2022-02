Le bricolage se digitalise, tous les travaux d’entretien en un clic

Bricall, la plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels de différentes spécialités, propose, propose une solution digitale pour trouver en un clic un artisan expérimenté et disponible pour une intervention en urgence, un service d’entretien, un projet d’aménagement ou de rénovation, … La plateforme offre des services de 14 corps de métiers (plombiers, serruriers, électriciens, menuisiers aluminium,…). Elle couvre 9 villes avec plus de 400 artisans experts dans leurs domaines.

Que ce soit pour un problème de plomberie, d’étanchéité, un frigo qui tombe en panne, une machine à laver qui lâche, un lave-vaisselle à reprogrammer, une fuite d’eau, un court-circuit, la plateforme, créée par Digiserv, société de développement de services digitaux, a été lancée pour mettre en relation particuliers et artisans expérimentés de différentes spécialités. Outre les urgences ou « petits bricoles », les experts de Bricall peuvent également être sollicités pour divers travaux de bâtiment que ce soit pour la menuiserie aluminium, plomberie, peinture, maçonnerie, électricité,…, ou pour des projets de réaménagement, d’extension, de décoration,…

La plateforme se donne ainsi pour objectif de faciliter la vie des Marocains dans la réalisation de leurs travaux d’urgence et/ou d’entretien. Pour cela Bricall.ma une solution digitale a été mise au point pour trouver un artisan expérimenté sélectionné par les équipes de la société. Ainsi, en quelques clics, tout particulier peut choisir au niveau de la plateforme un artisan qui répond à son besoin en consultant au préalable son profil détaillé et les notes et avis de ses précédents clients.

Rappelons que la plateforme regroupe actuellement plus que 14 métiers et couvre 9 villes au Maroc avec un plus que 400 artisans à son actif.

Enfin, la plateforme qui a démarré en 2019 est aujourd’hui en pleine phase de maturité avec un nombre de mises en relation qui a connu une croissance exceptionnelle de 300% entre 2020 et 2021. Et les perspectives sont encore meilleures comme l’atteste le pic des mises en relation enregistré en décembre 2021 et janvier 2022.

C’est dire que la plateforme a pu constituer un portefeuille conséquent en un lapse de temps très court. La pandémie du Covid-19 qui a accéléré la digitalisation, entamée depuis quelques années déjà dans plusieurs secteurs, et qui a poussé de nombreux travailleurs indépendants à s’adapter aux changements imposés par le contexte exceptionnel de la crise sanitaire a contribué à cette croissance.