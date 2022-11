L’Association des centraliens se penche sur la planification urbaine

Le forum se tiendra sur 2 jours et traitera de la planification urbaine tant du côté du reegineering que de l’inclusion, la mobilité ou la durabilité

L’association des centraliens et Supelec du Maroc (ACSM) organisent les 13 et 14 novembre prochains, la 7e édition du Forum Centralien Supélec (FCS). Sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, cet évènement porte sur le thème : « Quelle planification urbaine pour une ville durable ? ».

Ce forum s’inscrit dans la continuité de la journée mondiale de l’habitat qui vient d’être célébrée en Turquie le lundi 3 octobre et celle des villes qui est célébrée aujourd’hui le 31 octobre 2022, à Shanghai, en Chine.

Le Forum Centraliens Supélec a choisi de focaliser l’attention sur la planification urbaine avec quatre thématiques qui feront l’objet d’ateliers dédiés : le reengineering du processus et de la gouvernance, lʼinclusion socio-économique et le bien-être, les défis de la mobilité et enfin les enjeux de la durabilité;