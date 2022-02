L’application Hany réinvente le service à domicile au Maroc

Plus simple, plus intuitive, Hany lance une nouvelle interface et donne accès à tous les services et fonctionnalités en quelques clics.

L’application Hany, une plateforme de services, simple, fiable et efficace, réinvente le service à domicile au Maroc, en proposant « Les services d’urgence » dans l’heure. Le paiement se fait à la livraison du service, en espèces ou en ligne sécurisé.

« Les Marocains cherchent de plus en plus de sérénité et de flexibilité dans la consommation de prestation de services. C’est ainsi que l’application Hany est née », précise-t-on dans un communiqué.

Cette plateforme de services n’est pas une Marketplace de service standard. Intuitive et épurée, l’application Hany met la technologie et l’innovation au service du client dans plusieurs villes du Royaume.

L’application Hany compte aujourd’hui plus de 500 professionnels et entreprises qualifiés. En plus de ses équipes internes, elle s’allie à de grands organismes de recrutement et de formation, tel que l’OFPPT et l’ANAPEC.