L’ANRUR tient la deuxième session de son Conseil d’administration

A l’ordre du jour de cette session, figuraient la présentation des bilans d’activités de l’agence au titre des années 2019, 2020 et du premier trimestre de 2021, ainsi que la discussion du plan d’action et du budget de l’année 2022.

Dans une allocution lue au nom de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, la secrétaire générale du département de l’habitat et de la politique de la ville, Majida El Ouardirhi, a souligné la nécessité de mettre en place une stratégie d’intervention anticipative, participative et innovante à l’horizon 2030, pour faire face aux problématiques liées aux bâtiments menaçant ruine, appelant l’Agence à œuvrer davantage auprès des autorités locales et des différentes parties prenantes pour mettre fin à ce dangereux phénomène.

La secrétaire générale a, à ce propos, mis en exergue les grandes lignes de la politique gouvernementale, menée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans les domaines de l’urbanisme et de l’habitat, tout en rappelant l’intérêt que porte le ministère de tutelle au traitement des problématiques des bâtiments menaçant ruine et de la rénovation urbaine des tissus fragilisés, qui sont au cœur de programmes et projets spécifiques, à l’image de l’élaboration et la supervision de schémas et plans réalisés à cet effet.

Mme El Ouardirhi a, enfin, salué les efforts de l’Agence en matière d’amélioration des conditions de vie des populations, notamment en termes de préservation du patrimoine.

Pour sa part, la directrice de l’ANRUR, Azhar Ktitou, a présenté le bilan des activités de la période s’étalant entre 2019 et le premier trimestre de 2021, de même que la stratégie de l’Agence à l’horizon 2030.

Elle a expliqué que le plan d’action 2022 sera axé sur l’opérationnalisation des missions assignées à l’Agence par la loi n°94.12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine, insistant sur l’importance de mener des projets pilotes dans les régions prioritaires.

En effet, les dispositions de l’article 34 de ladite loi stipulent, entre autres, que l’Agence est chargée des missions d’élaboration et d’étude des stratégies, programmes urbains et projets relatifs à la rénovation urbaine et à la réhabilitation des tissus des bâtiments menaçant ruine et d’élaboration et de supervision de la mise en œuvre des schémas et plans nécessaires à cet effet, a-t-elle rappelé, réitérant l’engagement de l’Agence à concrétiser ses objectifs et à réaliser les missions qui lui sont dévolues.

Elle a souligné que l’Agence s’est acquittée de près de 95% des objectifs et décisions discutés lors de la première session du Conseil d’administration, relevant que la priorité sera accordée aux bâtiments menaçant ruine au titre de l’année en cours.

A l’issue de cette session, le Conseil a approuvé le plan d’action, le projet d’organigramme et le budget de l’Agence pour l’exercice 2022.