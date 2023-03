Lancement d’une l’application mobile d’alphabétisation fonctionnelle destinée aux agriculteurs

L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) et l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA) ont lancé à Rabat, une application mobile d’alphabétisation fonctionnelle liée au secteur de l’agriculture et une plateforme de formation à distance des alphabétiseurs.

Le lancement de ces deux outils digitaux s’inscrit dans le cadre du programme d’alphabétisation fonctionnelle, déployé au titre des mesures d’accompagnement de l’opération de Melkisation de 56.000 Ha de terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz.

Baptisée «Alpha Fellah», l’application mobile d’apprentissage à distance intègre un contenu diversifié et simplifié, conçu et élaboré autour de 19 unités pour répondre aux besoins de la population cible et pour leur faciliter l’apprentissage et leur permettre de s’auto-former à n’importe quel moment.

Pour sa part, la plateforme de formation à distance «E-Alpha Tamlik», s’articulant autour de 14 modules, vise à faciliter l’accessibilité des contenus et l’enrichissement des connaissances des alphabétiseurs en andragogie et en Melkisation.

En plus du développement de ces deux outils digitaux, des actions mises en place intègrent également le développement de trois modules, à travers l’élaboration d’un programme complémentaire d’alphabétisation fonctionnelle spécifique à l’opération de Melkisation. Il s’agit aussi du renforcement des capacités des acteurs d’alphabétisation fonctionnelle via la formation des ressources humaines composées de 15 responsables et cadres de l’ANLCA, de 245 gestionnaires d’ONG et des coopératives d’alphabétisation partenaires de l’ANCLA et de 244 formateurs chargés d’animer les cours d’alphabétisation et, enfin, de l’ouverture de 304 classes d’alphabétisation fonctionnelle dans les deux sites pilotes du projet au profit de 9.132 participants.

Mobilisant un budget de près de 2,6 millions de dollars (près de 26 millions de DH), dont 1,2 million de dollars destiné à l’ouverture des classes d’alphabétisation fonctionnelle, l’opération vise 12.450 bénéficiaires.