Lancement d’une «Chaire du droit hébraïque» au Maroc

Cette chaire vise à promouvoir une recherche d’excellence dans le domaine du droit hébraïque au Maroc, constituer un lieu d’échange et de débat autour des relations et du dialogue entre Islam et Judaïsme, ainsi qu’un fonds documentaire en relation avec les objectifs susvisés, et à valoriser l’expérience marocaine des juridictions rabbiniques tant dans leur organisation que dans leur production jurisprudentielle.

Elle a également pour objectifs de contribuer à la mise en place de formations en droit hébraïque au Maroc, concevoir et mettre en œuvre des programmes de recherche mobilisant des chercheurs (doctorants, post-doctorants) nationaux et étrangers, internes ou externes à la chaire, organiser des ateliers d’encadrement doctoral, programmer et animer des rencontres scientifiques et d’établir toute coopération institutionnelle en rapport avec ses missions.

Les partenaires de la chaire sont tout organisme ou institution désirant soutenir ses projets et activités. Ils octroient à la chaire une subvention annuelle dédiée à des bourses en faveur de doctorants et de post-doctorants marocains méritants, prennent en charge l’organisation et la participation de chercheurs, de doctorants et de post doctorants à des manifestations scientifiques nationales et internationales en lien avec les thématiques de la chaire. Ils prennent également en charge les frais de publication et d’édition de travaux de recherche effectués dans le cadre de la chaire.