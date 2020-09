Lancement d’un Appel à Projets Recherche et Développement Multithématique

Le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DESRS), la Fondation OCP (FOCP), l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), annoncent le lancement d’un appel à projets « APR&D2020 ».

Le présent appel à projets est multithématique et concerne les domaines prioritaires suivants :

1. Santé, environnement et qualité de vie ;

2. Agriculture, industrie agroalimentaire, pêche et eau ;

3. Ressources naturelles et énergies renouvelables ;

4. Industrie aéronautique et automobile, transport, logistique et technologies avancées ;

5. Education et formation ;

6. Sciences humaines et défis contemporains de la société marocaine

Il a pour objectif principal de créer une nouvelle dynamique au niveau de la recherche nationale en encourageant la recherche appliquée et la collaboration entre chercheurs. Le budget alloué à ce fonds est de 170 MMAD et sa mise en œuvre se déroule selon le planning ci-après :

1. Lancement de l’appel à projets le 24 septembre 2020 ;

2. Webinaire d’information le 30 septembre 2020 de 15h00 à 17h00

3. Soumission des pré-projets du 28 septembre 2020 au 23 novembre 2020 sur la plateforme accessible sur le lien suivant https://call.cnrst.ma ;

Cet appel à projets fait suite au Fonds R&D autour des phosphates qui a été lancé en octobre 2014, avec un budget de 90 MMAD, qui a connu un large succès et qui a permis de financer 39 projets de recherche. Un premier bilan du Fonds R&D autour des phosphates permet de retenir les points saillants suivants :

• La plupart des projets ont permis d’aboutir à des résultats probants ;

• Renforcement de la capacité des laboratoires impliqués au niveau des universités nationales participantes et leur mise en réseau ;

• Enrichissement de la production scientifique par la présentation de 319 communications au niveau national et international, et la publication de 163 articles et 4 brevets ;

• La formation de 70 doctorants et 31 post-doctorants,

Capitalisant sur le succès du premier Fonds R&D, et afin de pérenniser la dynamique et les synergies créées par cette initiative, les partenaires à cet appel concluent un accord de partenariat pour le lancement de ce nouveau Fonds R&D, pour renforcer la recherche scientifique nationale dans les domaines prioritaires de recherche du Royaume du Maroc.

Ainsi, les partenaires s’engagent à déployer les moyens nécessaires pour la réussite de ces opérations, afin de hisser le Maroc au rang des grandes nations en matière de R&D et d’innovation.