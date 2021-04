Lancement du Portail national des procédures et des formalités administratives « Idarati»

«Idarati» a été officiellement lancé ce mercredi, a annoncé le Département de la Réforme de l’administration dans un communiqué reçu par La Vie éco.

«L’espace informationnel de ce Portail constituera une référence nationale officielle pour l’usager, lui permettant de consulter les procédures et formalités administratives qu’il doit effectuer auprès des administrations, des établissements et entreprises publics ainsi que des collectivités territoriales et toute personne morale assujettie au droit public», précise le ministère.

La plateforme offre plusieurs fonctionnalités faciles à utiliser et donne accès à plus de 600 procédures et formalités administratives. Elle est structurée en deux volets : l’un dédié aux particuliers (les nationaux, les MRE, les étrangers résidant au Maroc et les touristes) et l’autre aux professionnels (entreprises, coopératives, associations, investisseurs, partis politiques..).

Il a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre le ministère de l’intérieur, le ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration – département de la réforme de l’administration -, le ministère de l’industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, l’Agence du développement du digital (ADD) et l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).