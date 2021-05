Lancement de l’aménagement de la première tranche de la Zone Logistique au sud d’Ait-Melloul

Les travaux d’aménagement de la première tranche la Zone Logistique au sud d’Ait-Melloul, ont été lancés mardi au niveau de la commune territoriale de Lqliaa, (préfecture d’Inezgane-Aït Melloul ).

Lancé par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara et le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique.

Le développement de cette première tranche a fait l’objet d’une convention spécifique définissant les engagements de ses différents signataires. L’investissement global nécessaire pour le développement du projet est estimé à 350 Millions de Dirhams et sa réalisation s’étalera sur 18 mois.

Ce projet permettra d’atteindre un ensemble d’objectifs et d’impacts dont notamment le gain en compétitivité des entreprises et le renforcement de la vocation de Souss-Massa comme plateforme d’échanges notamment vers le marché national, et au-delà vers les marchés africains.

La première tranche de la Zone logistique au sud d’Aït Melloul, s’étend sur une superficie de 45 ha et prévoit le développement de plusieurs composantes dont des espaces logistiques (parc logistique locatif nouvelle génération, parc locatif PME/PMI et stockage intermédiaire, grandes parcelles pour activités logistiques spécifiques, etc.) et des espaces pour les services (Centre routier, Pôle d’accueil et de services aux personnes et aux entreprises, Centre de formation, etc.)

A cette occasion, des présentations de la stratégie de développement de la compétitivité logistique du Maroc, du schéma régional des zones logistiques de la Région Souss-Massa et de la première tranche de la zone logistique au sud d’Ait-Melloul, ont été faites par le Directeur Général de l’Agence Marocaine du Développement de la Logistique.

Le schéma logistique régional de développement des zones logistiques prévoit, pour la Région Souss-Massa, le développement de deux zones logistiques d’une superficie totale de 242 Ha au sud d’Ait-Melloul et à Tagadirt.

Par ailleurs, M.Amara s’est enquis de l’état d’avancement des travaux de renforcement d’une section de la RN1 du PK890 sur une longueur de 22 km et de construction de la voie de contournement Nord Est d’Agadir (Sections 1 et 2).

Le ministre s’est enquis également, de l’état d’avancement des travaux de construction du terminal polyvalent du port d’Agadir.

Les objectifs assignés à ce projet consistent en l’augmentation de la capacité du port d’Agadir pour réduire les perturbations d’exploitation engendrées par l’accostage des navires croisiéristes et militaires et anticiper les besoins futurs du port en termes d’infrastructures d’accostage pour accompagner le développement industriel de la région Souss-Massa et des régions du Sud.

Les travaux réalisés par les services de l’Agence Nationale des Ports ont porté sur la construction d’un quai en caissons de 366 mètres linéaires et d’un tirant d’eau de 15.5 m/Zh, équipé par les superstructures nécessaires, et d’un terre-plein de 5.3 ha.

Aussi, des travaux de dragage et de déroctage sont en cours de réalisation pour la mise aux normes du cercle d’évitage du port de commerce pour un coût global de 56.5 MDH.

Il est à signaler que le port d’Agadir a réalisé, au titre de l’année 2020, un trafic commercial dépassant pour la première fois les 6 millions de tonnes et un trafic des produits de la pêche d’environ 87 milles de tonnes, en hausse par rapport à 2019 respectivement de 18% et de 36%.

(Avec MAP)