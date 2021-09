Lancement de la 19ème édition du Grand prix national de la presse

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (département de la Communication) a annoncé lundi le lancement de la 19-ème édition du Grand Prix national de la presse (GPNP) au titre de l’année 2021.

Organisé chaque année à l’occasion de la journée nationale de l’information en vue d’encourager les compétences médiatiques marocaines et leur rendre hommage, ce prix porte sur plusieurs catégories, à savoir le prix de la télévision (investigation et le film documentaire), le prix de la radio, le prix de la presse écrite, le prix de la presse électronique, le prix de l’agence de presse, le prix de la production journalistique amazighe, le prix de la production journalistique hassanie, le prix de la photographie, le prix du journalisme d’investigation, le prix de la caricature, ainsi qu’un prix honorifique en hommage à une personnalité du monde des médias ayant contribué à l’évolution du paysage médiatique national.

Un communiqué du ministère précise que le candidat doit être de nationalité marocaine, exerçant la profession pendant au moins trois ans dans l’un des établissements médiatiques nationaux et être titulaire de la carte de presse au titre de l’année en cours.

Il ne doit pas être membre ni du comité d’organisation ni du jury du Prix, de même qu’il ne doit pas être lauréat de ce prix au cours des trois dernières éditions, selon la même source.

Les candidats peuvent présenter leur candidature à titre individuel ou collectif dans le cadre d’une équipe de travail.

La candidature ne doit porter que sur une seule œuvre pour chaque catégorie de prix, à l’exception du prix de la photographie pour lequel les candidats peuvent présenter jusqu’à dix œuvres maximum. En plus, chaque établissement médiatique peut proposer la candidature d’un journaliste ou d’une équipe exerçant dans l’établissement.

Les œuvres en lice doivent être présentées telles que publiées ou diffusées dans l’un des médias nationaux au cours de la période s’étendant du 1er octobre 2020 à fin septembre 2021. Par ailleurs, il est obligatoire pour les organes de la presse électronique de garder les œuvres en lice, au niveau de leurs sites web, jusqu’à l’annonce des lauréats.

Les œuvres doivent être déposées au secrétariat du comité d’organisation du GPNP au siège du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports (département de la Communication), accompagnées du formulaire de candidature au Prix, téléchargeable via le site électronique « www.mincom.gov.ma » et ce, du 1er au 31 octobre 2021.