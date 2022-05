Lancé par Afriquia, Mécano Al Maghrib compte déjà 7000 adhérents

Le programme « Mécano Al Maghrib » compte aujourd’hui plus de 7000 mécaniciens adhérents à l’échelle nationale. Lancé par Afriquia en 2019, ce programme vise à soutenir et à former la communauté des mécaniciens sur l’ensemble du territoire national.

Exclusivement réservée aux professionnels et aux étudiants de la mécanique automobile, Mécano Al Maghrib est une plateforme à but non lucratif unique, ayant pour vocation le développement et l’animation d’une communauté de professionnels de la mécanique. Il a pour missions principales la valorisation des métiers de la mécanique et le renforcement des capacités techniques et relationnelles des adhérents pour faire face aux défis des avancées technologiques ainsi qu’à l’évolution du marché automobile. Il vise également le développement personnel et professionnel des adhérents.

L’opérationnalisation du programme en 2019 a été réalisée à travers une tournée de deux mois sur plus de 13 grandes villes du Royaume. Et cela dans le but de présenter le programme aux mécaniciens du pays et de les inviter à y adhérer en tant que membres. Ces rencontres régionales ont permis de recruter plus de 3000 membres dans un premier temps. Puis, en 2021, le recrutement des membres s’est poursuivi à travers une opération porte-à-porte qui a permis de recruter plus de 4000 membres supplémentaires.

Ayant également pris conscience des difficultés auxquelles faisaient face les mécaniciens qui voyaient leur avenir dans la mécanique compromis par manque de compétences, Afriquia a joint ses efforts à ceux de l’OFPPT par le biais de Mécano Al Maghrib et ont lancé, en mars 2021, le Cycle Maalam, qui est la première formation qualifiante en faveur des professionnels de la mécanique, membres de la plateforme Mécano Al Maghrib. Cette formation est le résultat d’une convention-cadre de partenariat portant sur la mise à niveau des capacités techniques et opérationnelles des mécaniciens garagistes.

Aujourd’hui, les formations qualifiantes du Cycle Maalam comptent près de 1000 bénéficiaires à l’échelle nationale dont près de 600 mécaniciens formés et près de 400 en cours de formation. Ce cursus de formation qui s’étale sur trois mois et qui profite à près de 3000 adhérents au programme Mécano Al Maghrib à l’horizon 2023 est accessible sans restriction d’âge ou de niveau scolaire. Il est dispensé par les établissements de l’OFPPT à l’échelle nationale. Il est, en effet, déployé dans 17 centres de l’OFPPT dans 15 villes. Le programme est sanctionné par un certificat légalement reconnu.

Il faut reconnaître que cette première formation qualifiante a présenté un bilan très positif avec un taux de réussite de 80%. Une deuxième promotion du Cycle Maalam, ayant démarré le 22 novembre 2021, est en phase de passer les examens de certification au niveau de 13 établissements de l’OFPPT. Une troisième promotion comptant 465 mécaniciens a été lancée en mars dernier dans 15 villes du Royaume, parmi lesquelles on compte Dakhla, Laâyoune et Guelmim.