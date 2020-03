L’African Digital Summit reporté

Prévue initialement les 19 et 20 Mars, la rencontre annuelle des professionnels du marketing, de la communication, du digital et des médias aura lieu finalement les 3 et 4 décembre 2020 à Casablanca.

Le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) a annoncé, lundi 9 Mars, le report de la 5e édition de l’African Digital Summit.

« Suite aux mesures mises en place pour lutter contre le risque de propagation de Covid-2019, notamment les directives incitant à l’annulation et au report d’événements impliquant plus de 1 000 personnes, y compris les événements où les intervenants et les participants doivent se rendre à l’étranger, le comité d’organisation de l’African Digital Summit a pris la décision de reporter l’édition 2020, initialement prévue les 19 et 20 mars », souligne le communiqué du GAM.

Une nouvelle date a ainsi été fixée pour le 3 et 4 décembre 2020.