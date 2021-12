L’AFD mise 33 millions d’euros pour la mobilité à Agadir

La France accompagne le développement urbain du chef-lieu du Souss Massa. Une convention a été conclue hier jeudi 9 décembre entre l’Agence Française de Développement et la SDL Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains. C’était en présence d’Ahmed Hajji, Wali du Souss Massa, d’Hélène Le Gal, Ambassadrice de France au Maroc et de Karim Achengli, président de la Région.

Ladite convention s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement Urbain de la ville d’Agadir 2020-2024. Elle est porteuse d’une contribution de l’AFD au financement de la réalisation en cours de la première ligne de Bus à Haut Niveau de Service Amalway Agadir Trambus, à hauteur de 33 millions d’euros. Cette contribution de l’AFD entre dans le cadre d’un crédit remboursable par la partie marocaine. Le crédit accordé sur 20 ans prévoit une période de différé de 5 ans dont la première échéance sera exigible et payable le 31 mars 2027. Le remboursement sera pris en charge par le Fonds d’Accompagnement des Réformes de Transport (FART), est-il indiqué dans un communiqué.

Outre cette contribution, l’AFD octroie à la SDL Agadir mobilité un financement de 300 000 euros. Ce budget sera dédié à l’assistance technique et aux études structurantes pour l’exploitation de la ligne de BHNS.

Pour rappel, le projet de réalisation de la première ligne du BHNS d’Agadir dispose d’un budget s’élevant à 1,2 milliard de dirhams. ‘’L’intervention de l’AFD à travers cette convention vient donc compléter les contributions des autres partenaires de ce projet structurant, à savoir celle du Fonds d’Accompagnement des Réformes de Transport à hauteur de 378 Mdhs, celle de la Région Souss Massa à hauteur de 160 Mdhs et celle de la Commune d’Agadir à hauteur de 302 Mdhs’’, est-il précisé.

Aménagée en site propre, cette première ligne, dont la mise en service est prévue pour 2023, reliera en 45 minutes le port d’Agadir aux quartiers de Tikiouine, sur un trajet de 15,5 km traversant 35 stations et 6 pôles d’échanges. Pour l’heure, les travaux d’aménagement du pôle d’échanges de la Vallée des Oiseaux sont les travaux lancés dernièrement et devraient être réalisés dans un délai de six mois.